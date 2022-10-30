Twitter восстановил аккаунт скандального Канье Уэста

Купивший соцсеть Илон Маск говорит, что не имеет отношения к возвращению рэперу его аккаунта.

Популярный мессенджер Twitter возобновил аккаунт скандального рэпера Канье Уэста, с недавнего времени выступающего под псевдонимом «Йе».

Примечательно, что аккаунт рэпера разблокировали 28 октября – в день, когда основатель компании SpaceX Илон Маск завершил покупку Twitter, пишет портал Showdream.

«Канье пока ничего не писал в социальной сети, а вот предприниматель сказал, что он не имеет отношения к тому, что Уэсту вернули аккаунт», — пишет издание.

«Учетная запись «Йе» была восстановлена Twitter до покупки мной его. Они не консультировались со мной и не информировали меня», – написал Маск.

Как сообщал Курсор, знаменитый рэпер Канье Уэст, который недавно переименовал себя и теперь появляется как «Йе», пригрозил пойти «смертным приговором против евреев» в очевидной антисемитской тираде в Твиттере. Йе ответил на обвинения в антисемитизме, заявив, что он не может быть антисемитом, «потому что чернокожие на самом деле евреи».

«Вы, ребята, играли со мной и пытались забить всех, кто выступает против ваших планов», — продолжил Йе.

Ранее Курсор писал о том, что Канье Уэст надел черный лонгслив, на котором было написано White Lives Matter (перевод – «Жизни белых важны»). Эта фраза является отсылкой к организации White Lives Matter, которая, в противовес движению Black Lives Matter, защищает права белого населения.

Также Курсор информировал о том, что Канье Уэст заявил, что ему угрожали убийством из-за поддержки Трампа.