В Белом доме заявили, что рф получает артснаряды от Северной Кореи

В Совете нацбезопасности США пообещали, что будут следить за ситуацией.

Российская федерация* на фоне дефицита боеприпасов организовала тайные поставки «значительного количества» артиллерийских снарядов из Северной Кореи.

Об этом сообщает координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, передает CNN.

По его словам, КНДР прикрывается поставками боеприпасов в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле их получает россия, чтобы использовать в войне против Украины.

Джон Кирби заявил, что в сентябре текущего года КНДР публично отрицала, что намерена поставлять снаряды рф, но информация, которой располагает Белый дом, говорит о том, что поставки совершаются. Впрочем, КНДР пытается скрыть конечное место назначения артснарядов

В Совете нацбезопасности США пообещали, что будут следить за ситуацией.

«Курсор» писал ранее, что Иран продолжает поддерживать российскую федерацию в войне против Украины и поставляет ей дроны-камикадзе. Вскоре стране-агрессору отправят новую партию ударных беспилотных летальных аппаратов.

Еще мы писали, что для радикального крыла Исламской Народной Республики российско-украинская война — это лишь механизм противодействия Западу. Иран открыто заявляет, что оружие Тегерана может конкурировать с оружием США.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!