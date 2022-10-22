Союз Ирана с россией: возможно ли создание новой оси зла

Для радикального крыла Исламской Народной Республики российско-украинская война — это лишь механизм противодействия Западу. Иран открыто заявляет, что оружие Тегерана может конкурировать с оружием США.

Отношения между Ираном и россией* после 24 февраля начали стремительно улучшаться. Еще в конце марта министр иностранных дел рф лавров заявил, что правительство двух стран будет искать возможности обходить санкции Запада.

В частности, иранский экспорт в россию с марта по октябрь вырос на 70%, а общий товарооборот на 40%, но при этом главным козырем отношений нового формата между кремлем и Тегераном стало сотрудничество в военно-промышленном комплексе. Об этом говорится в материале издания Cyprus Daily News.

Отмечается, что еще в апреле появилась информация о том, что рф получает для войны в Украине контрабандное оружие от Ирана через Ирак.

Первым сигналом, что Иран действительно оказывает военную поддержку россии, а значит де-факто участвует в войне, стало заявление Белого дома в начале июля о том, что Иран планирует передать россии сотни боевых БПЛА.

Пентагон даже получил разведданные, что 15 июля уполномоченные рф осматривали беспилотники, которые могут быть проданы для войны с Украиной.

В конце июля международные СМИ начали писать о факте продажи дронов, и что они уже на вооружении сил российской армии, а также про иранских инструкторов, отправленных на военные базы рф для подготовки операторов БПЛА.

«Ситуация выглядела довольно логичной, ведь россия еще в начале лета ощутила острую нехватку в собственных БПЛА, которые к тому же во многом уступают западным образцам, применяемым ВСУ, и обращение к Ирану для решения этого вопроса не заставило себя ждать. Для россии попросту не было других вариантов, Иран и Китай хоть и негласно поддерживают россию, понимают, что любая попытка перевести отношения стран на уровень торговли оружием для поддержания СВО рано или поздно приведет к долгосрочным репутационным и санкционным рискам, которые никак не смогут окупиться военной поддержкой страны изгоя», — пишет издание.

Отмечается, что дроны иранского производства, напротив, действительно проявили себя хорошо в Йемене, Ливане, Сирии, а также Ираке, а для самого Ирана перспектива укрепления позиций США на Ближнем Востоке и поражения ядерного союзника в российско-украинской войне выглядела крайне удручающей.

Информация про первое применение дронов камикадзе Shahed-136 по Украине появилась еще в конце августа. В сентябре в районе Купянска Харьковской области силами украинской армии был сбит первый дрон Shahed-136, на обломках сразу заметили маркировку Герань-2.

В общей сложности за месяц были сбиты десятки таких дронов, атаки осуществлялись по Киеву, Одессе, Николаеву, а также Днепропетровской области. Основными целями для дронов стали объекты критической инфраструктуры, но пострадали также жилые дома и люди.

«По сей день Иран официально отрицает поставку БПЛА России, несмотря на прямые доказательства, собранные Украиной и разведданные стран Запада. О факте продажи дронов Ираном сказал накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а Совет ЕС ввел санкции против трех граждан Ирана и одного предприятия. Канада также ввела дополнительные санкции, это уже третий раз за месяц, а Великобритания и США заявили о подготовке санкций», — напоминает издание.

По мнению автора статьи, для Ирана важен не факт продажи военных дронов стране-агрессору, которая будет использовать их для войны в Украине, а то, что эта продажа возможна, если продавец в своем убеждении отдает товар для улучшения оборонительного комплекса стратегического партнера, а не для разрушения им соседнего государства. Как будет на самом деле, конечно же, сторону сделки не волнует.

«Ирану союз с россией важен, с одной стороны для демонстрации наличия ядерной державы в лице союзника, а с другой — для удержания власти и влияния на Ближнем Востоке. Для радикального крыла Исламской Народной Республики российско-украинская война — это лишь механизм противодействия Западу и США. Иран своими действия открыто заявляет, «что оружие Тегерана может конкурировать с оружием США», — говорится в материале.

Отмечается, что консолидация внешней политики и стратегического партнерства двух государств против США логично объясняется тем, что для Ирана и россии демократический мир и его ценности означают конец власти. Два государства разделяют первое и второе место по количеству введенных санкций, к тому же, Иран в списке стран-спонсоров терроризма уже не первое десятилетие, а россия зарезервировала себе место в этом списке, начав вторжение в Украину 24 февраля.

Нельзя не отметить и тот факт, что в обоих странах государственный аппарат и религия объединены, с ярко выраженным оттенком авторитаризма, где свобода слова и права человека отходят на второй план, если возникает угроза потерять власть.

«Возможность обратится к Ирану и КНДР для пополнения быстро исчерпывающихся запасов ВПК стала для кремля, своего рода, спасательным кругом. Отличие КНДР и Ирана лишь в том, что последний хочет усидеть на двух стульях, имея интерес вернуть подпись США в ядерном соглашении 2015 года, и тем самым получить сотни миллиардов от этой сделки. Для Ирана, в свою очередь, факт обращения россии за помощью — это большой сигнал для мирового общества о военном потенциале Тегерана», — говорится в материале.

По мнению автора, одно остается неизменным: правительство Ирана врет, а за быстрые и кровавые деньги всегда платишь вдвойне. Доказательная база существует, и ее хватит на любые судебные инстанции и запросы международного общества.

«Если ты продаешь нож убийце, зная при этом, где он использует твой товар и как, ты попросту становишься соучастником убийства. Этот принцип не должен теряться за большими кулисами мировой политики, он должен применяться как к отдельным субъектам государства, так и к государствам в целом. Спонсирование терроризма в любой его форме — это акт агрессии, и чем дольше закрыты глаза и связаны руки мирового сообщества, тем больше будет терроризма и желающих его совершить», — пишет издание.

В итоге, по автора, важно одно: если мы строим демократический мир, где россия представляет угрозу его ценностям, мы не можем не обращать внимания на Исламскую Республику Иран, которая давно выбрала ось зла, а не добра. А любое укрепление союза зла приведет к его размножению и увеличению количества человеческих жертв.

Как сообщал Курсор, на днях Иран направил на оккупированную россией территорию Украины инструкторов, которые должны помочь оккупантам работать с дронами-камикадзе Shahed-136.

Также Курсор информировал о том, что, как считает госсекретарь США Энтони Блинкен, Иран, чтобы оказать помощь войскам агрессору, может отправлять рф дополнительные ударные беспилотники.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!