В Британии заявили, что россия стратегически проиграла войну против Украины

Глава оборонного штаба Великобритании заявил, что президент россии* владимир путин уже использовал около 25% мощности своей армии.

По словам начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина, возможно, россия может еще достигнуть каких-либо военных успехов, но стратегически россия уже проиграла войну против Украины.

Об этом сообщает сообщает русская служба ВВС.

Он отметил, что РФ понесла большие потери и усилила НАТО, к которому хотят присоединиться Финляндия и Швеция.

«Это страшная ошибка со стороны РФ. Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину», – подчеркнул Радакин.

Глава штаба обороны Британии также отметил, что путин уже задействовал около 25% мощности российской армии и это позволило военным отвоевать у Украины лишь крошечную часть территории. Однако потери были огромными — 50 тысяч человек убитыми или ранеными.

По словам Радакина, Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине и поставлять большое количество оружия.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!