В британской разведке объяснили, почему рф не имеет успехов на Донбассе

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что армия рф* не смогла существенно продвинуться на Донбассе и назвали, в чем причина.

Российская армия продолжает концентрировать основные усилия на юге Украины, где ВСУ проводят контрнаступление, но оккупанты также продолжают атаки на Донбассе. Однако успехов там не имеют.

Об этом сообщает Министерство Великобритании на странице в Twitter.

В разведке отмечают, что в течение последней неделе российские захватчики смогли продвинуться только на Бахмутском направлении в Донецкой области. И всего на 10 километров. А на других направлениях Донбасса не более чем на 3 километра за месяц, что значительно меньше, чем, судя по всему, планировали россияне.

В Минобороны Великобритании сообщили, что несмотря на активное использование артиллерии в этом районе, российская федерация не смогла собрать боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить существенное продвижение.

«Курсор» писал ранее, что главные силы войск российской федерации медленно продвигаются к Бахмуту, однако у них не получится захватить Донбасс даже до зимы.

Еще мы писали, что Запад считает, что россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и в ближайшее время не сможет захватить регион. Но по словам западного чиновника, который не назвал своего имени, несмотря на то, что рф не захватит Донбасс в ближайшее время, «они не собираются просто сдаваться и идти домой».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!