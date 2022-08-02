Эксперт разоблачил планы рф по захвату Донбасса

По мнению международных аналитиков, кульминация наступления россиян в Донецкой области может закончиться еще до попыток захвата Славянска или Бахмута.

Главные силы войск рф* медленно продвигаются к Бахмуту, однако у них не получится захватить Донбасс даже до зимы.

Об этом рассказал военный эксперт Николай Белесков.

По его словам, максимум, куда смогут продвинуться россияне, это Бахмут или Славянск. Мало кто на самом деле знает, каково реальное состояние регенерации российских ресурсов. Однако значительная часть региона остается под контролем ВСУ.

Также военный эксперт, полковник Сергей Грабский добавил, что Украина не сможет освободить захваченные россиянами регионы Донбасса в ближайшие четыре месяца. По его словам, преимущество противника по силам и средствам на сегодня превышает возможности украинской армии в 3-5 раз.

По его словам, россияне продвигаются очень медленными темпами: 5 километров в две недели.

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