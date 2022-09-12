В британской разведке отметили, как контрнаступление ВСУ повлияет на ход войны

Успешное контрнаступление ВСУ вынудило солдат российской армии вывести свои войска из оккупированной харьковской области к западу от реки Оскол.

Украинские военные демонстрируют успехи на фронте и продолжают освобождать свои территории от российских захватчиков. В британской разведке подчеркнули, что последние события повлияют на ход войны.

Об этом представители разведки Великобритании сообщили на странице в Twitter.

ВСУ провели мощное контрнаступление, в результате которого армия противника должна была отступить и выйти их оккупированной Харьковской области. В этом регионе, как отмечают в разведке, остались некоторые очаги сопротивления, но украинским военные удалось освободить территорию, которая минимум в два раза превышает площадь Большого Лондона (более 3 тыс. кв. км).

Отмечается, что на фоне этих событий уже ограниченное доверие развернутых российских войск к своему высшему военному руководству будет, вероятнее всего, еще больше ухудшаться.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед наступлением запускают «агитационные снаряды» и дают последнюю возможность российским оккупантам сдаться в плен.

Еще мы писали, что россияне настолько стремительно «перегруппировываются» на Харьковщине, что украинские войска во время наступления едва успевают собирать трофеи. Убегая, оккупанты оставили ВСУ редкую командно-штабную машину.