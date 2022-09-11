Армия рф оставила ВСУ редкую командно-штабную машину: обнародовано фото

В открытом доступе появилось фото, которое указывает, что во время наступления на Харьковщине бойцы Вооруженных Сил Украины взяли в качестве трофея вражескую командно-штабную машину Р-149МА1, являющуюся элементом автоматизированной системы управления войсками рф*, известной под обозначениями «Созвездие» и «ЕСУ» ТС». Как пишет Defense Express, похоже, эта машина была взята в качестве трофея по итогам боев 8 сентября 2022 года.
И это лишь вторая попавшая в руки ВСУ Р-149МА1 за все время войны против рф. Первая была захвачена в середине марта 2022 года в Николаевской области.
Аналитики портала Oryx приводят консервативную оценку, по которой украинские войска за все время боевых действий также уничтожили минимум шесть российских КШМ типа Р-149МА1.
Упомянутая выше Р-149МА1 – не первый «ценный подарок», который оставили российские оккупанты. Как ранее сообщал Defense Express, во время освобождения Балаклеи украинские военные впервые за время войны взяли в качестве трофея российский ЗРК «Тор-М1», а также радиолокационную станцию 1Л261 из состава контрбатарейного комплекса 1Л260 «Зоопарк-1М», вторую за все время войны.
Ранее «Курсор» писал о том, что Индонезия готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента рф владимира путина на своей территории.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!