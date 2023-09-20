В британской разведке рассказали, что ослабило оборону россиян возле Бахмута

ВСУ взяли под контроль два населенных пункта, примерно в 8 км к югу от города.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают демонстрировать успехи на восточных направлениях фронта, продвигаясь все дальше и освобождая населенные пункты от российской оккупации. Оборона захватчиков возле Бахмута ослабла и в британской разведке предположили, почему так произошло.

Об этом говорится в сводке министерства обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что на прошлой неделе украинские защитники вернули под свой контроль два населенных пункта - Клещеевку и Андреевку на Донбассе, что примерно в 8 км к югу от города Бахмут. Этот успех приближает ВСУ к дороге Т 05-13, одному из основных маршрутов снабжения Бахмута с юга. Но российские оккупанты продолжают удерживать железнодорожную линию, которая идет вдоль насыпи между Клещеевкой и Т-05-13.

Однако, как считают британские разведчики, россия* произвела передислокацию своих воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожскую область, вероятно, это и стало причиной ослабления обороны оккупантов вокруг города-крепости.

"Курсор" писал ранее, что ВСУ с начала лета пошли в масштабное контрнаступление и продолжают наносить российской армии большие потери. К югу от Бахмута (Донецкая область) им удалось разбить элитные части захватчиков.

Еще мы писали, что на прошлой неделе Вооруженные силы Украины в ходе масштабного контрнаступления освободили от российской агрессии село Авдеевка в Донецкой области. В сети показали, как защитники проводили "зачистку" подходов к населенному пункту.