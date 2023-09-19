ВСУ показали, как "зачищали" освобожденную Авдеевку на Донбассе от россиян

Штурмовикам приходилось передвигаться под минометным обстрелом.

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе масштабного контрнаступления освободили от российской агрессии село Авдеевка в Донецкой области. В сети показали, как защитники проводили "зачистку" подходов к населенному пункту.

Видео опубликовали на Telegram-канале 3-й ОШБ.

Перед тем, как полностью установить контроль над Авдеевкой, ВСУ необходимо было проверить, не осталось ли в селе российских оккупантов, потому что противник до последнего не терял надежды отбиться и сохранить свои позиции на подходе к населенному пункту.

На кадрах видно, как украинские защитники передвигаются по лесополосам и проверяют окопы, в которых сидели захватчики, забрасывая их гранатами. Штурмовикам приходилось продвигаться под вражеским минометным обстрелом.

Тех, кто не согласился сдаться - ликвидировали, а лесополосу ВСУ удалось отбить.

В министерстве обороны Украины отметили, что село Андреевка Бахмутского района была освобождена от россиян 14 сентября, а 18 сентября над ней подняли украинский флаг.

"Курсор" писал ранее, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала лета пошли в масштабное контрнаступление и продолжают наносить российской армии большие потери. К югу от Бахмута (Донецкая область) им удалось разбить элитные части захватчиков.

Еще мы писали, что Главное управление разведки Украины опубликовало перехват разговора российского оккупанта с товарищем, который заявил, что на фронте путинской армии не хватает вооружения, а оставшееся - советских образцов и не боеспособное.