В сети показали, как россия восстанавливает поврежденный Крымский мост

От взрыва на мосту пострадали автомобильные полотна и прилегающие конструкции. Некоторые участки обрушились в море.

На Крымском мосту начались ремонтные работы. Об этом стало известно из новых спутниковых снимков, сделанных 13 октября.

Изображение опубликовала официальная страница американской аэрокосмической компании Maxar.

Сегодняшние спутниковые снимки Maxar показывают, что идет ремонт как на железнодорожной линии, так и на находящейся справа автомобильной части Крымского моста.

В верхнем левом углу на первом снимке виден паром, который перевозит грузовик через Керченский пролив.

In #Crimea, today’s imagery shows repairs in progress on both the rail line of the Crimea Bridge as well as on damaged sections of the road/vehicle bridge span. Vehicles can be seen traveling along the bridge & nearby a ferry transporting trucks across the #KerchStrait. pic.twitter.com/p4lhRHQZ0C — Maxar Technologies (@Maxar) October 12, 2022

От взрыва на мосту пострадали автомобильные полотна и прилегающие конструкции. Некоторые участки обрушились в море.

Также в результате сильного пожара цистерн, загоревшихся от первого взрыва, пострадали железнодорожные пути.

Другие спутниковые изображения, сделанные Maxar WorldView-1 сегодня днем, показывают пробки из грузовиков, ожидающих паромной переправы в терминале Керчи.

Huge backlog of trucks waiting to cross the Kerch seen in satellite imagery taken yesterday by @Maxar. Backlog is waiting at this abandoned airport: 45.3657456, 36.4088473. pic.twitter.com/dhFb7qTyYt — Benjamin Strick (@BenDoBrown) October 13, 2022

Видны десятки грузовиков, припаркованных в заброшенном центральном аэропорту Керчи, ожидающих паром в рф*.

Ранее «Курсор» сообщает, что двое россиян пытались убежать от мобилизации и приплыли на лодке с Чукотки на Аляску.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.