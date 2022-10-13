В сети показали, как россия восстанавливает поврежденный Крымский мост

На Крымском мосту начались ремонтные работы. Об этом стало известно из новых спутниковых снимков, сделанных 13 октября.
Изображение опубликовала официальная страница американской аэрокосмической компании Maxar.
Сегодняшние спутниковые снимки Maxar показывают, что идет ремонт как на железнодорожной линии, так и на находящейся справа автомобильной части Крымского моста.
В верхнем левом углу на первом снимке виден паром, который перевозит грузовик через Керченский пролив.
От взрыва на мосту пострадали автомобильные полотна и прилегающие конструкции. Некоторые участки обрушились в море.
Также в результате сильного пожара цистерн, загоревшихся от первого взрыва, пострадали железнодорожные пути.
Другие спутниковые изображения, сделанные Maxar WorldView-1 сегодня днем, показывают пробки из грузовиков, ожидающих паромной переправы в терминале Керчи.
Видны десятки грузовиков, припаркованных в заброшенном центральном аэропорту Керчи, ожидающих паром в рф*.
Ранее «Курсор» сообщает, что двое россиян пытались убежать от мобилизации и приплыли на лодке с Чукотки на Аляску.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.