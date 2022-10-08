Россияне массово бегут из Крыма в Бердянск, а затем в россию

К вечеру из Крыма выехало большое количество авто, захватчики начали бежать с полуострова в Бердянск, а затем выезжают на территорию россии*.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире Национального телемарафона.

Он отметил существенную панику среди захватчиков. Отмечается очень интенсивное движение со стороны Крыма в Бердянск. Потому что сейчас единственный маршрут, по которому можно выехать с временно оккупированной территории, пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, а затем на территорию рф, пояснил он.

Он отметил, что паника наблюдается также у коллаборантов в Мелитополе. И она обусловлена ​​тем, что вчера вечером и сегодня утром в городе прогремели взрывы.

«Курсор» писал ранее, что мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью Кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке Тамань-Керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

Еще мы писали, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

Напомним, что геоэколог Юрий Медовар рассказал о том, как можно уничтожить Крымский мост.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!