В британской разведке рассказали, зачем рф атакует Украину иранскими дронами

Несмотря на регулярные атаки, украинским военным удается перехватывать до 85% вражеских беспилотников.

В последнее время российская федерация* начала усиленно атаковать украинские города иранскими дронами-камикадзе. В министерстве обороны Великобритании назвали основные причины таких атак.

Об этом сообщает ведомство на своей странице в Twitter.

В разведке говорят, что российские оккупанты начали активно использовать иранские беспилотные летальные аппараты, потому что испытывают дефицит высокоточного оружия большой дальности.

А еще, россия, вероятно, расходует большое количество дронов-камикадзе, чтобы пробивать все более эффективную противовоздушную оборону Украины.

В министерстве Великобритании отмечают, что несмотря на регулярные атаки, украинским военным удается перехватывать до 85% вражеских БПЛА. И с каждым днем усилия Украины в борьбе с иранскими дронами становятся более успешными.

Беспилотники, используемые рф, медленные и летают на малых высотах, но при этом они довольно шумные, поэтому их удается сбивать средствами ПВО.

«Курсор» писал ранее, что противовоздушная оборона Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожила дрон-камикадзе «Shahed-136». Он был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ».

Еще мы писали, что эксперт назвал оружие, которое поможет Украине бороться с иранскими дронами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!