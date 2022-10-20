Появилось видео, как украинская «Оса» сбила дрон-камикадзе Shahed-136

Противовоздушная оборона Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожила дрон-камикадзе «Shahed-136».
Беспилотник иранского производства был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ».
Военные опубликовали видео боевой работы в сети.
Судя по голосам на видео, украинский экипаж ЗРК заметил российский дрон-камикадзе почти на трех километрах.
Кроме радиолокационного обнаружения, вражеский «Shahed-136» фиксировался и визуальным каналом комплекса «Оса».
Операторы ЗРК вели постоянное наблюдение за беспилотником и осуществляли наведение на него.
Российский баражирующий боеприпас сбили через несколько секунд после обнаружения: зенитная управляемая ракета попала в него на дальности 2800 метров.
Операторы ЗРК «Оса-АКМ» наблюдали за уничтожением в воздухе дрона-камикадзе «Shahed-136» в реальном времени: на экране монитора внутри самоходной пусковой установки.
Как пишет Милитарный, «Оса-АКМ» – автоматизированный зенитный ракетный комплекс. Он всепогоден и предназначен для прикрытия сил и средств войск во всех видах боевых действий.
Комплекс противовоздушной обороны оснащен шестью управляемыми зенитными ракетами 9М33М3. Дальность поражения воздушной цели – 1,5…10 км, по высоте – от 10 до 5000 м.
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