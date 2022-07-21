В британской разведке заявили, когда рф возьмет оперативную паузу в войне

Глава секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Ричард Мур считает, что в ближайшее время на фронте в Украине может произойти переломный момент.

Украинские военные смогут в ближайшие несколько недель нанести сокрушительные удары по позициям россиян, потому что оккупанты, вероятнее всего, возьмут оперативную паузу на фронте.

Об этом рассказал Глава секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Ричард Мур, передает издание Sky News.

По его словам, армия российской федерации* вот-вот выдохнется и им труднее будет поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель. В связи с этим, россияне могут взять оперативную паузу, что даст Вооруженным силам Украины преимущество и возможность нанесения ответных ударов.

Также Ричард Мур подчеркнул, что по оценкам военных экспертов, обе стороны несут большие потери, что является неприемлемым и это может привести к замедлению военного конфликта.

«Курсор» писал ранее, что замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, сколько, согласно данным, российская федерация использовала «высокоточного» оружия с начала войны в Украине.

Еще мы писали, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, армия рф понесла значительные потери в живой силе и технике. При этом у россиян все плохо с логистикой. Они пробуют произвести передислокацию и пополнить силу и технику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!