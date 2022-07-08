Война с россией подходит к переломному моменту — ОП Украины

Оперативную паузу, которую решил взять враг, Подоляк связывает со значительными потерями в его живой силе, технике и боекомплектах.

Уже скоро в войне Украины против россии* произойдет переломный момент. Так, только за последнюю неделю украинские войска уничтожили 16 позиций оккупантов с казармами и складами боеприпасов.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 24 украинскому каналу.

Россияне решили взять оперативную паузу. Дело в том, что армия рф понесла значительные потери в живой силе и технике. При этом у россиян все плохо с логистикой. Они пробуют произвести передислокацию и пополнить силу и технику.

Поэтому перелом в войне уже начинается. Однако особую важность имеет оружие, которое находится на линии фронта. Оно может менять положение дел.

«Все это нужно для того, чтобы правильно строить войну», — пояснил он.

Ранее Курсор писал, что украинские десантники показали, как взорвали танковую роту россиян во время их наступления.

Также мы сообщали, что Песков заявил, что россия использует лишь малую часть своих сил в войне против Украины.

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