В британской разведке заявили о подготовке нового этапа мобилизации: кого заберут служить

В рф* готовятся к проведению еще одного раунда призыва в рамках «частичной мобилизации». В армию россии, таким образом, могут призвать работников социальных сфер, а также тех, кто недавно получил гражданство рф.

Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в понедельник Министерством обороны Великобритании в Твиттере.

Как отмечается в сводке, ранее СМИ сообщили, что российские пограничники не разрешали киргизским трудовым мигрантам с двойными паспортами выехать из россии, сказав этим мужчинам, что их имена есть в списках о мобилизации. Кроме того, 23 января пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что указ о «частичной мобилизации» продолжает действовать, утверждая, что он необходим для обеспечения работы вооруженных сил рф.

Наблюдатели задавали вопрос, почему это мера не была официально отменена.

Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребность в большом количестве личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего большого наступления в Украине, в то же время минимизируя внутренние инакомыслия.

Ранее разведка Британии заявляла, что инициативы российской власти по внедрению в российском среднем и высшем образовании программ военной подготовки школьников и студентов свидетельствуют о растущей милитаризации всех сфер жизни в россии и имеют целью создание ассоциаций с советским союзом.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.