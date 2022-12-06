В день ВСУ президент Зеленский поддержал солдат в самой горячей точке Украины

«Сегодня не только день ВСУ, но и год ВСУ!», — заявил Зеленский, поздравляя свою армию на передовой в Донбасе.

6 декабря в Украине отмечают день Вооруженных сил. Президент Украины лично поздравил солдат, которые защищают свою родину и рискуют собой ради спасения тысяч жизней мирного населения.

Владимир Зеленский традиционно отметил праздник на передовой вместе с солдатами, которые держат оборону на Донбасе и защищают страну от российских оккупантов.

По его словам, сегодня не только день ВСУ, но и год ВСУ.

«Я думаю, это время ВСУ! Время, когда все видят, кто такие украинские защитники и защитницы. Кто-то называл себя «второй армией мира», но все видят, у кого первое место! Все видят вашу мощь, гарт, ваши умения, ваши стандарты, стандарты Украины. Я благодарю ваших родителей. Они воспитали настоящих героев! Спасибо вашим женам, мужьям, вашим детям — они ждут героев! Вся Украина ждет вас, верит в вас и помогает вам! Благодарю вас!»- сказал президент.

От такой смелости и уверенности в своей армии российские пропагандисты изошли злобой и проклятиями: «Почему он свободно ходит по нашим территориям? Или это уже не наши территории???»

Президент Зеленский выразил уверенность, что Украина будет встречать день ВСУ под мирным небом в центре Киева. «Мы обязательно будем отмечать день ВСУ на свободной земле, под мирным небом в центре нашей столицы, на Майдане Независимости».

Ранее Курсор писал, что в Украине назвали причины, по которым рф может нанести ракетные удары 6 декабря.

Также Курсор информировал о том, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!