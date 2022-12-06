В Украине назвали причины, по которым рф может нанести ракетные удары 6 декабря

«Из 70 ракет, запущенных 5 декабря по территории Украине, украинская ПВО сбила около 60 ракет. Могут повторить сегодня. «, — предупредили в ВСУ.

После массированных ракетных ударов рф* 5 декабря, Украина смогла отразить почти 90% ракет. Из 70 ракет сбито более 60. Но спустя всего день, 6 декабря, россия может нанести новый ракетный удар.

Для этого есть две «причины», сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

«Могут повторить сегодня. Во — первых, праздник (День ВСУ, — ред). Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили», — пояснил он.

Юрий Игнат напомнил, что несмотря на высокие результаты работы украинской ПВО, защитникам все равно требуются дополнительные средства защиты от угроз с воздуха.

«Рассчитываем на поддержку наших партнеров, которые поставляют нам понемногу такие нужные и такие современные средства воздушной обороны — это и Gepard немецкий, и IRIS-T, и NASAMS. Таких систем надо нам побольше, чтобы мы действительно защитили и усилили имеющиеся системы ПВО, основу которой сегодня все-таки составляют еще советские комплексы Бук-М1, С-300», — отметил представитель командования Воздушных Сил ВСУ.

Ранее Курсор писал, что россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.

Также Курсор информировал о том, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!