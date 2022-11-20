В детсадах рф ввели военную подготовку

В методичке, которую выдали родителям в ,елгородской области, малышу предлагается найти и раскрасить мину «Лепесток», а также предметы, где она может находиться и выполнить незамысловатые задания на типы взрывчаток.

Одной школы видимо мало, подумали в rремле и принялись за детские сады. Там ввели военную подготовку для дошкольников. В методичке, которую выдали родителям в ,елгородской области, малышу предлагается найти и раскрасить мину «Лепесток», а также предметы, где она может находиться и выполнить незамысловатые задания на типы взрывчаток. Кроме этого в военном учебнике для детей есть и стишки, которые рассказывают, что нужно делать во время обстрелов.

Эта информация, якобы, должна обезопасить детей от реалий жизни в приграничном регионе. Однако и родители и психологи, высказались против таких знаний для малышей.

«Несмотря на обстрелы, детей в таком возрасте удается держать в «вакууме». Мой ребенок не обращает внимания на все эти звуки, главное, чтобы родители не поддавались панике. Хочется нормальное детство дать – без СВО», — говорит одна из недовольных мам.