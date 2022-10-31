В ЕС думают над созданием сухопутного коридора для экспорта украинского зерна

Сухопутный коридор может проходить через Румынию и Польшу.

Учитывая то, что российская федераци*я вышла из «зерновой сделки», в Евросоюзе начали рассматривать другие варианты, чтобы продолжать экспорт украинского зерна.

Об этом сообщает France24.

Спустя девять месяцев полномасштабного вторжения в Украину, Франция вместе с коллегами начали обдумывать сухопутную альтернативу зернового соглашению. Министр сельского хозяйства страны Марко Фено отметил, что коридор, по которому будут поставлять зерно из Украины, может проходить через Польшу и Румынию.

По его словам, в рамках ЕС, он общается с коллегами, в частности с немецкой стороной, чтобы выяснить можно ли организовать сухопутный маршрут, который бы стал заменой морскому.

К слову, несколько дней назад рф заявила, что выходит из «зерновой сделки» якобы из-за того, что Украина атаковала с помощью БПЛА, выпущенных из зерновозов, их корабли в Черном море. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что это является выдумкой больных людей.

«Курсор» писал ранее, что благодаря зерновому соглашению, которое возобновило экспорт агропродукции из Украины, от крайней бедности было спасено около 100 миллионов человек.

Еще мы писали, что около 54 тысяч тонн краденого продовольствия из Украины россия пыталась направить в Ливан, но власти страны запретили разгрузку.