Ливан не разрешил сухогрузам рф разгружать украденное в Украине зерно

Из оккупированных украинских территорий российская федерация* продолжает воровать зерно и краденое продовольствие пыталась направить в Ливан.

В Украине продолжается полномасштабная война с российской федерацией и на временно оккупированных территориях захватчики массово занимаются мародерством. В частности, незаконно вывозят украинское зерно. Около 54 тысяч тонн краденого продовольствия россия пыталась направить в Ливан, но власти страны запретили разгрузку.

Об этом сообщает на своем Telegram-канале Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что российским сухогрузам «Матрос Кошка» и «Матрос Пожинич», на которых находилось краденое украинское зерно, пришлось направиться в Сирию, потому что им не разрешили зайти в порт Бейрута. Оттуда продукцию российские оккупанты будут отправлять в другие страны Ближнего Востока.

Также известно, что оператором этих судов является российская компания Crane Marine Contractor LLC. Она базируется в Астрахани.

В украинской разведке также отметили, что россияне хотят возобновить работу морского порта в Мариуполе, который временно находится под их контролем. Захватчики хотят установить сообщение с Ростовом-на-Дону, чтобы туда вывозить украденный металл.

«Курсор» ранее сообщал, что министр аграрной политики Украины Николай Сольский по причине того, что в Сирию россияне отправляют награбленную пшеницу, предполагает, что в будущем Украина этой стране закроет доступ к зерновому экспорту.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!