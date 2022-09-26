Чудеса мобилизации: российским военным говорят лечить раны тампонами и греться прокладками

Мобилизованным военным рф объяснили, что им придется покупать большую часть снаряжения самостоятельно, а также поделились впечатляющими советами для выживания.

Для отправленных на войну заместитель командира по материальному обеспечению провела инструктаж. В ходе него выяснилось, что мужчины должны сами себе покупать экипировку и лечить полученные ранения тампонами. В частности, мобилизованным сказали, что они должны самостоятельно приобрести спальники, жгуты и медикаменты.

«Будете спать, где придется. Все свое. Наших мужчин мы сами укомплектовываем», – сказала заместитель.

Военнослужащая *рф продолжила инструктаж тем, что солдаты должны приобрести себе лекарства от диареи, перекись и жгуты. Один из мужчин сказал, что нынче в аптеках не продаются жгуты, на что ему посоветовали обратиться к родственникам и «потрошить автомобильные аптечки».

«Так, только не смеяться. У жен, девушек и матерей просите прокладки и тампоны, самые дешевые», – рассказали военным.

По словам заместителя командира, тампоны нужно вставлять в пулевое ранение, после чего он начинает разбухать и придавливает «стенки». Она утверждает, что знает об этом методе «с Чечни». А вот прокладки нужны, чтобы использовать как стельки в холодную погоду.

«Вам туда все сгодится, сейчас сырая погода. Мужчины, сами о себе позаботьтесь, деньги все равно есть, пусть родственники (помогут – прим.ред.)», – добавила военнослужащая.



Ранее мы рассказывали, что в москве мобилизованный попросил отправить его в тюрьму, чтобы не ехать на войну.

Также «Курсор» сообщал, что россияне после объявления мобилизации поджигают себя и стреляют в военкоматах.

Помимо этого, у президента Владимира Зеленского заявили, что Украина не видит необходимости проводить очередную мобилизацию.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!