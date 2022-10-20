В Генштабе ВСУ объяснили, почему путин стремится удержать южный фронт

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что путин* также стремится проложить сухопутный коридор к Приднестровью.

Украинские военные продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, постепенно освобождая населенные пункты от российской оккупации. Но путин очень боится потерять Херсон и все южное направление.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, для режима российского диктатора это направление (Херсон, Запорожье и Николаев) имеет стратегическое значение с точки зрения сохранения сухопутного коридора до Крыма и водообеспечения полуострова.

Также он отметил, что южный фронт может поспособствовать созданию плацдарма, с помощью которого российкая федерация начнет атаковать Николаевскую и Одесскую области, тем самым лишив Украины статуса морского государства.

В Генштабе подчеркнули, что помимо этих планов, президент рф стремится проложить сухопутный коридор к Приднестровью.

«Курсор» писал ранее, что украинские военные продолжают идти в наступление в Херсонской области. Следующим в очереди является Херсон, который российские войска захватили в марте текущего года. Но удержать его солдатам рф вряд ли удастся. И путин уже нашел человека, на которого спишет потерю города.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!