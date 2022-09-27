В Германии полиция обыскала суперъяхту прокремлевского олигарха

В прокуратуре говорят, что владелец яхты подозревается в проведении финансовых операций на миллионы евро в период с 2017 по 2022 год с целью сокрытия происхождения средств, полученных в результате уголовных преступлений.

На севере Германии полиция обыскала суперъяхту, принадлежащую российскому миллиардеру Алишеру Усманову, против которого сейчас ведется дело. Его подозревают в отмывании денег.

Об этом сообщает BBC.

В заявлении, поданной прокуратурой, не называется ни судно, ни его владелец, но говорится, что речь идет о 69-летнем бизнесмене из рф*, а обыск на его судне был проведен в рамках расследования. Перед этим полиция провела обыск на вилле Усманова.

Представители российского миллиардера пока никак не прокомментировали обыск его яхты, но в заявлении его пресс-службы отметили, что обвинения, выдвинутые против него «необоснованные».

Известно, что Алишер Усманов находится в санкционном списке ЕС из-за связей с российской федерацией. Его активы заморожены и путешествовать по странам Евросоюза ему запрещено.

В санкционных документах ЕС Усманова называют «прокремлевским олигархом» и «одним из любимчиков путина». Европейские чиновники обвиняют его в поддержке аннексии Крыма и в давлении на свободу слова в рф.

В прокуратуре отметили, что Усманова подозревают в проведении финансовых операций на миллион евро в период с 2017 по 2022 годы с целью с целью сокрытия происхождения средств, полученных в результате уголовных преступлений.

«Курсор» писал ранее, что в Германии задержали яхту российского олигарха Ахмедова.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!