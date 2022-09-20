В госдуме ответили, введут ли в рф всеобщую мобилизацию

Председатель оборонного комитета госдумы рф Андрей Картаполов ответил на вопрос, касающийся объявления мобилизации в стране, который так волнует россиян.

В российской федерации решили ужесточить ответственность за преступления, совершенные в период мобилизации или военного положения, но граждан успокоили, ответив, что всеобщую мобилизацию объявлять не будут.

Об этом рассказал председатель оборонного комитета госдумы рф Андрей Картаполов, цитирует его «Парламентская газета».

По его словам, о том, что в россии не будут объявлять мобилизацию, не раз говорил и сам президент владимир путин устами своего пресс-секретаря дмитрия пескова, а также подобные заявления звучали от других политиков федерального уровня.

Картаполов ответил, что «закон» не равняется слову «мобилизация» и он не принимается под конкретную «спецоперацию», а для того, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, до того момента, пока в нем не отпадет необходимость.

«Курсор» писал ранее, что сегодня, 20 сентября, госудма рф приняла поправки в Уголовной кодекс рф и узаконила в стране понятие «мобилизации», а также ввела наказание за добровольную сдачу в плен и невыполнение приказа — до десяти лет.

Еще мы писали, что Украина продолжает защищать свои территории от российских захватчиков. Страна-агрессор несет большие потери на фронте, но не объявляет о всеобщей мобилизации, потому что это фактически признание «поражения путина». Более того, народ может взбунтоваться.