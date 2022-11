В рф назвали удары по Украине проявлением «святой ненависти» россиян

Ракетные удары по критической инфраструктуре Украины выражают «святую ненависть» россии* к украинцам.

Об этом в эфире одного из ток-шоу на российском ТВ заявил ее ведущий, депутат московского городского совета роман бабаян.

Он отметил, что «удары должны продолжаться, удары по инфраструктуре нужно наносить и список инфраструктурных объектов нужно расширить».

«Что новенького — мы бьем не только по любым подстанциям, ТЭЦ, мы начали бить еще и по газовой инфраструктуре. Уже очевидно, что это линия, понятно, к чему она может привести Украину», — сказал бабаян.

При этом он заявил, что это «удары возмездия» и проявления российской «совершенно святой ненависти».

«Удары возмездия, именно удары возмездия, именно такое проявление нашей ненависти. Они будут сидеть там и без газа, и без света, и без всего! Потому что если киевский режим выбрал для себя путь военных преступников, они должны там и замерзнуть, и сгнить!», – сказал политик и телеведущий.

Sounds like stirring up genocidal hatred and trying to justify genocidal actions to me. https://t.co/t8ELC0HFxM

— Senator Stan Kutcher (@StanKutcher) November 20, 2022