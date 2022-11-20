В Кремле назвали Киев «русским городом, который нужно возвращать»

По словам медведева, «иногда на заявления врага нужно отвечать не только дипломатически или как-то иносказательно».

Киев является «русским городом», который «нужно возвращать».

С таким заявлением в своем Telegram выступил заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев*.

По его словам, «иногда на заявления врага нужно отвечать не только дипломатически или как-то иносказательно».

«Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым». Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи. Почти как таракан-фаворит Янычар в пьесе знаменитого киевлянина Михаила Булгакова «Бег», — уточнил российский чиновник.

По мнению медведева, «Киев – столица Древней Руси; Киев – крупный малороссийский город в составе российской империи; Киев – республиканская столица в составе ссср».

«И наконец, Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было всЕ предельно ясно, что и как надо возвращать», — подытожил зампреда совбеза рф.

Как сообщал Курсор, дмитрий медведев назвал войну россии в Украине священным конфликтом с сатаной, предупредив, что москва может отправить всех своих врагов в вечный огонь Геенны.

В послании, посвященном дню народного единства россии, медведев сказал, что задача отечества состоит в том, чтобы «остановить верховного правителя ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель — погибель. Наша цель — жизнь. Его оружие — затейливая ложь. А наше оружие — правда».

Напомним, что в кремле заявили, что не хотят ядерной войны, но в некоторых случаях, нажатие кнопки станет единственным способом спасти государство.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!