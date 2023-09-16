В госдуме заявили, что россия будет воевать со всеми постсоветскими странами

Следующим государством для вторжения могут стать Беларусь или Армения.

Россия планирует аннексировать все страны, которые ранее входили в состав СССР. В *москве ожидают войны со всеми этими государствами.

Об этом заявил депутат государственной думы рф евгений федоров в интервью пропагандистским СМИ.

По его словам, потенциальная оккупация всех постсоветских стран планируется в кремле с целью "возвращения их в состав рф". Депутат заверил, что это "не хотели россии, а меры по обеспечению мира".

Федоров уверен, что войны с абсолютно всеми государствами, входившими ранее в СССР, будут неизбежными. В том числе и с Беларусью.

"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать или воевать с россией - это вопросы теории. Некоторые из них будут не сейчас - Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении", - заявил он.

Он также высказал мнение, что для предотвращения военного конфликта существует только один путь - "дипломатическое присоединение" данных государств к рф.

Напомним, в Германии заявили, что путин идет в никуда, если думает, что мир привыкнет к войне.

Тем временем одна из стран-членов НАТО заявила, что готова начать сбивать российские дроны.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!