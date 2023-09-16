В госдуме заявили, что россия будет воевать со всеми постсоветскими странами

Россия планирует аннексировать все страны, которые ранее входили в состав СССР. В *москве ожидают войны со всеми этими государствами.
Об этом заявил депутат государственной думы рф евгений федоров в интервью пропагандистским СМИ.
По его словам, потенциальная оккупация всех постсоветских стран планируется в кремле с целью "возвращения их в состав рф". Депутат заверил, что это "не хотели россии, а меры по обеспечению мира".
Федоров уверен, что войны с абсолютно всеми государствами, входившими ранее в СССР, будут неизбежными. В том числе и с Беларусью.
"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать или воевать с россией - это вопросы теории. Некоторые из них будут не сейчас - Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении", - заявил он.
Он также высказал мнение, что для предотвращения военного конфликта существует только один путь - "дипломатическое присоединение" данных государств к рф.
Напомним, в Германии заявили, что путин идет в никуда, если думает, что мир привыкнет к войне.
Тем временем одна из стран-членов НАТО заявила, что готова начать сбивать российские дроны.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!