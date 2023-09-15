Одна из стран-членов НАТО заявила, что готова начать сбивать российские дроны

Недавно на территорию Румынии упали обломки иранских дронов.

Румыния может начать сбивать российские беспилотники.

Об этом заявил заместитель начальника штаба обороны Румынии генерал Георге Влад, пишет Digi24.

На вопрос о том, будет ли Румыния использовать свои зенитные комплексы для защиты от российских дронов, генерал отметил, что это зависит от уровня угрозы.

Он сказал: "Мы готовы применить военную мощь для защиты румынской территории в зависимости от степени опасности".

Кроме того, румынская армия направила 600 военных к границе с Украиной в район дельты Дуная.

"Мы развернули радары, активизировали оборону и сотрудничаем с нашими партнерами из НАТО для поиска решений в ответ на российскую агрессию", - сказал генерал, как сообщает Digi24.

Курсор писал, что в НАТО отреагировали на падение обломков беспилотника «Шахед» в Румынии.

Кроме того, мы сообщали, что рф может готовить нападение на НАТО – эксперт рассказал, что на это указывает.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!