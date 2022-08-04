В грузинском баре граждан рф будут впускать по «визам»

Один из баров в Тбилиси решил ввести для граждан рф* входные «визы», которые можно получить только при заполнении специальной анкеты.

Представители грузинского бара Dedaena Bar, расположенного в Тбилиси, заявили, что вводят для граждан рф «визы», с помощью которых им будет разрешен вход в заведение. Для ее получения нужно заполнить специальную анкету и согласиться с несколькими утверждениями.

Об этом сообщается на сайте бара.

Администрация заведения отметила, что выступает за равенство и хочет сделать так, чтобы бар не посещали российские империалисты с промытыми мозгами. Поэтому, чтобы гостям не пришлось «тусоваться с Ass*oles» нужно заполнить специальную заявку.

Итак, вход в заведение будет разрешен тем россиянам, которые согласятся со следующими пунктами:

Я не голосовал за Путина, он диктатор

Я осуждаю российскую агрессию в Украине

Крым — это Украина, как и другие спорные территории

Абхазия и Цхинвальский регион принадлежат Грузии

20% территории Грузии оккупировано Россией

Каждый 12-й грузин стал беженцем из-за российского вторжения

Мне нравится фраза «Русский военний карабль, иди…»

Слава Украине

Также людей просят пообещать не начинать разговор с персоналом на русском языке, не предлагать оплату рублями и не вступать в политические дискуссии, будучи пьяным.

«Курсор» писал ранее, что один из отелей в Турции перестал принимать российских туристов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!