В ISW объяснили, почему россия начала чаще обменивать военнопленных

За период с 23 по 25 ноября было проведено три обмена пленными.

Украина и российская федерация* за время полномасштабного вторжения совершила несколько обменов военнопленными. Но в последний месяц их частота увеличилась. Аналитики Института изучения войны (ISW), на основе собранных данных, считают, что рф чаще начала соглашаться на обмены, чтобы снизить волну недовольства в информпространстве.

Об этом сообщает ISW.

Эксперты говорят, что недовольство начало возникать из-за предыдущих неудач в переговорах о возвращении домой российских солдат. Согласно источникам, в период с 23 по 25 ноября было совершено между украинской и российской стороной три обмена пленными. 23 ноября состоялся обмен 35 на 35, на следующий день стороны обменялись 50 военнослужащими, а 25 ноября провели обмен в формате 9 на 9.

В ISW отмечают, что увеличение частоты обменов за последний месяц является переломным моментом, судя по всему, министерство обороны рф столкнулось с волной критики и недовольства за явное неуважение к своим военным, которые находятся в плену ВСУ.

«Курсор» писал ранее, что несмотря на то, что российская федерация официально заявила о завершении «частичной» мобилизации, в стране продолжают призывать солдат на службу. И вскоре ожидается новая волна, которая ухудшит общее качество российских войск на фронте.

Еще мы писали, что российские военнослужащие продолжают удерживать захваченные рубежи в Донецкой области и сейчас на фронт отправляют мобилизованных солдат, чтобы возобновить на этом направлении наступательные операции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!