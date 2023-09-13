В ISW ответили, почему кремль не может определиться с новой волной мобилизации

Агрессор хочет мобилизовать от 170 до 175 тысяч резервистов.

Российская федерация* теряет на фронте в Украине большое количество солдат, поэтому в кремле назревает мысль о том, чтобы объявить новую волну мобилизации. Однако руководство опасается, что россияне негативно воспримут это решение и начнут выходить на протесты.

Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW).

Инсайдерские источники говорят, что в близком окружении российского диктатора владимира путина не соглашаются с необходимостью объявлять вторую мобилизационную волну в преддверии полугодового осеннего призыва, который должен начаться с 1 октября. Но итоговое решение будет принимать путин.

Аналитики предполагают, что агрессор хочет мобилизовать от 170 до 175 тысяч резервистов и перенести дату осеннего призыва с октября на ноябрь, одновременно проводя "контрактную мобилизацию", чтобы призвать на службу дополнительно 130 тысяч человек с использованием принудительных мер. Также могут применяться более строгие меры по мобилизации резервов.

Но в кремле понимают, что на подобные меры реакция со стороны российского общества, да и со стороны других чиновников, может быть достаточно острой. Но любая волна мобилизации все равно будет зависеть от президента.

"Курсор" писал ранее, что владимир путин заявил, что прокомментирует, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2024 году, только после того, как парламент российской федерации назначит дату выборов.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, ежедневно пополняя статистику потерь путинской армии. На Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.