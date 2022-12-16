В ISW предположили, сможет ли рф захватить Киев при наступлении из Беларуси

Российская федерация* продолжает нести на войне в Украине огромные потери, но не оставляет новых попыток захвата территорий. Есть предположение, что оккупанты снова откроют фронт из Беларуси и попробуют захватить Киев. Но в ISW считают, что их успех будет крайне маловероятен.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, если российская армия снова пойдет в наступление на севере Украины, то не продвинется так далеко, как это было в конце февраля, во время начала полномасштабной войны.

Захватчики с момента ухода из столицы Украины потеряли огромное количество личного состава и техники, а также более 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории.

Более того, сейчас агрессор сосредоточил основные свои усилия на Донбассе и делает попытки захвата Бахмута, но значительных успехов не имеет. В сутки оккупанты продвигаются не более чем на 100-200 метров.

Также в ISW отмечают, что россия не добилась превосходства в воздухе, не говоря о господстве и в значительной степени исчерпала свой арсенал высокоточного оружия.

«Курсор» писал ранее, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что армия рф готовит примерно 200 тысяч новых солдат. Он полагает, что оккупанты попытаются вновь атаковать Киев.