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В ISW узнали, куда в россии «пристроили» бывших вагнеровцев

07:54, Сегодня
Новости СНГ
чвк "вагнер" графика
Фото: Википедия
Россияне придумали, как контролировать бывших "вагнеровцев" и укрепить с помощью них аппарат внутренней безопасности рф.

В рф* идет процесс вербовки бывших заключенных из чвк "вагнер" для службы в росгвардии.

Структура занимается обеспечением общественной безопасности в стране, и вербовка в нее «вагнеровцев», как говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), может иметь несколько целей.

По информации оппозиционного издания iStories, некоторые родственники бывших "вагнеровцев" сообщили, что последние получили предложения служить в росгвардии. Эти «приглашения» включают проверку безопасности и предоставление документов об официальном помиловании, а также документов о заключении ими контрактов с чвк "вагнер".

Военнослужащие росгвардии рассказали изданию, что в их подразделениях служат бывшие "вагнеровцы", даже те, у кого нет военного опыта. Один из росгвардейцев заявил, что бывших бойцов чвк "вагнер" направили для охраны "стратегических объектов" на оккупированных территориях Украины.

Аналитики ISW отмечают, что такая активная вербовка бывших боевиков чвк "вагнер" заслуживает внимания, особенно в контексте усилий российского руководства по укреплению роли росгвардии как органа внутренней безопасности после вооруженного восстания "вагнеровцев" под руководством евгения пригожина в июне.

Это  свидетельствует о попытке росгвардии увеличить свой резерв формирования сил или укрепить контроль над бывшими "вагнеровцами" с целью обеспечения внутренней безопасности.

Курсор писал, что дочери пригожина остались ни с чем — кто объявил себя наследником главного вагнеровца.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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