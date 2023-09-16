В июле в россии родилось меньше всего детей со времен Второй мировой войны - росстат

Июль оказался уже вторым месяцем 2023 года, когда в рф был поставлен демографический антирекорд.

В июле 2023 года в российской федерации* родились 110,5 тысяч детей. Об этом свидетельствуют данные федеральной службы государственной статистики.

По числу рождений этот месяц стал худшим июлем как минимум с 1945 года, рассказал росСМИ демограф алексей ракша.

Отмечается, что июль оказался уже вторым месяцем 2023 года, когда был поставлен демографический антирекорд. Так, в июне, по данным росстата, родилось наименьшее число детей с 1991 года – 105 тысяч.

По словам ракши, основной причиной падения уровня рождаемости в россии является сокращение числа женщин основного детородного возраста примерно на 3% ежегодно.

В целом, по информации росстата, смертность в июле 2023 года выросла по сравнению с июлем 2022 года на 2,7%, при этом рождаемость сократилась на 3,0%.

Как сообщал Курсор, в рф после начала войны в Украине существенно усугубился демографический кризис. Сейчас страна-агрессор фактически сама себя поставила под угрозу вымирания. Кризис существовал задолго до вторжения в Украину, но именно это событие может стать для рф роковым.

Эксперты говорят, что в 1994 году в РФ проживало около 149 миллионов человек, и с тех пор количество жителей страны шло на спад. К 2021 году, по данным ООН, население рф составляло 145 миллионов (без учета оккупированного Крыма). По прогнозам, через полвека, если сохранятся нынешние закономерности, оно может опуститься до 120 миллионов, что сделает рф 15-й страной мира по числу населения.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!