В Киеве 80% жителей остались без водоснабжения

В столице Украины 350 тысяч квартир остались без света.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, как 31 октября армия *россии повредила инфраструктуру в столице Украины.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. Из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

Кличко призвал местных жителей запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж. Также на местах повреждений работают энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысяч квартир Киева, которые остались без света.

Также «Курсор» сообщал, что на севере Молдовы упала сбитая ракета рф.

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