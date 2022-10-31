На севере Молдовы упала сбитая ракета рф: что известно

Информации о жертвах нет, однако повреждены окна нескольких домов.

Сегодня утром, 31 октября, российская федерация* нанесла очередной массированный удар по территории Украины. Но большинство ракет удалось перехватить. Одна из них приземлилась на севере Молдовы.

Об этом сообщается на Facebook-странице МВД Молдовы.

Сбитая украинской системой противовоздушной обороны ракета рф упала в северном конце города Наславча, на границе с Украиной. В результате происшествия никто не пострадал, но взрывной волной были повреждены несколько домов в населенном пункте.

Украинские власти сообщили, что сегодня утром российские беспилотники также атаковали Днестровскую дамбу, расположенную в 10 км от дамбы Наславча. В результате обстрелов объект не получил повреждений, но были задеты электрические компоненты, связанные с дамбой. Угрозы наводнения нет.

На месте падения российской ракеты работает документальная группа.

«Курсор» писал ранее, что 10 октября, российская федерация совершила ракетную атаку по территории Украины. И три крылатые ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.

Еще мы писали, что если российская федерация попытается нарушить суверенитет и независимость Молдовы, то государственные органы этой страны примут защитные меры.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!