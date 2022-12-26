В Киеве дали оценку смертельным взрывам на российском военном аэродроме в энгельсе

В результате инцидента погибли три человека. По словам советника президента Украины, подобных эксцессов в рф будет еще очень много.

В российской федерации* количество взрывов на стратегических военных объектах будет расти.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

При этом, по его словам, украинские военные уничтожают все, что касается российских оккупантов, на международно признанных территориях Украины. А вот все, что происходит на военных объектах в россии – это последствия войны и утраты управляемости процессами. Кремль не может этого проконтролировать.

«Эти все эксцессы в россии – это последствия войны, как таковой. Эти эксцессы не моделированы. Они не контролируются россией. Это говорит о потере управляемости вертикалью»,– отметил Подоляк.

По его словам, Украина действительно будет уничтожать российских захватчиков на всех временно оккупированных территориях. На это военные имеют юридическое право. Параллельно с этим в россии тоже происходят разные неожиданные процессы. К примеру, недавние пожары в новосибирске на объектах критической инфраструктуры, по мнению украинского чиновника, – это следствие того, что оккупанты не имеют возможности докупать запчасти из-за введенных санкций.

«Также увеличивается количество саботажа и неуправляемых процессов в вертикали управления в России. Поэтому таких эксцессов, в частности как в энгельсе, на мой взгляд, будет очень много», – считает Подоляк.

Как сообщал Курсор, в заявлении министерства обороны россии говорится, что на военном аэродроме энгельс, расположенном в саратовской области, был предотвращен удар украинского беспилотника.

При этом, по данным местных СМИ, в результате взрывов на аэродроме погибли три человека, еще четверо были ранены.

Еще мы писали, что на территорию российской авиабазы ​​шайковка в калужской области залетел и взорвался неизвестный беспилотник.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!