Взрывы на аэродроме в энгельсе: минобороны рф выпустило заявление

Сегодня ночью в российском городе энглельс*, где находится военный аэродром, прогремело несколько взрывов.

В заявлении министерства обороны россии* говорится, что на военном аэродроме энгельс, расположенном в саратовской области был предотвращен удар украинского беспилотника.

Об этом сообщают российские СМИ.

В ведомстве отметили, что над аэродромом удалось сбить украинский БПЛА при подлете к военному объекту. В результате инцидента есть погибшие. В частности, сообщается о трех погибших российских военных. При этом, военная авиатехника не получила каих-либо повреждений.

«26 декабря около 01:35 мск средствами противовоздушной обороны вкс россии сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому энгельс саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Курсор сообщал, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв. В ночь на понедельник, 26 декабря, в энгельсе (российская федерация) на военном аэродроме произошел громкий взрыв, в результате которого начался пожар.

Курсор» писал ранее, что губернатор курской области рф роман старовойт 6 декабря заявил об атаке беспилотника на аэродром. В результате происшествия загорелся накопитель нефти, пострадавших нет.

Еще мы писали, что на территорию российской авиабазы ​​шайковка в калужской области залетел и взорвался неизвестный беспилотник.

Напомним, что в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя заявил, что произошла «внештатная ситуация».