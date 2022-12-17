В Киеве дали прогноз относительно нового масштабного наступления россии

По словам Андрея Юсова, россия уже использовала практически все лучшее высокоточное и технологическое вооружение — сейчас оно либо выведено из строя, либо находится на ремонте.

Россия пока не готова к новым операциям в рамках полномасштабного наступления на Украину, а передислокация войск на территории Беларуси проводится, в частности, с целью отвлечения внимания.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«По состоянию на данный момент мы этого не видим, не констатируем. Но это не значит, что такой угрозы нет», — сказал он.

По словам Юсова, россия* использовала в основном все лучшее высокоточное и технологическое вооружение — сейчас оно либо выведено из строя, либо находится на ремонте. Использована, по словам Юсова, и наиболее боеспособная часть российской армии.

Представитель ГУР также отметил, что в настоящее время Беларусь используется как полигон для обучения мобилизованных и как база для поставки вооружения.

«Маневры, которые мы видим, передвижения, передислокации, в частности, ориентированы на то, чтобы отвлекать украинские силы и держать определенное количество украинских сил обороны на белорусском направлении, чтобы было невозможно перебросить их на другие направления», — сказал он.

Как сообщал Курсор, российские оккупанты получили от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. При этом известно, что при атаке 16 декабря по Украине эти беспилотники не использовались. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, очередная предоставленная Ираном партия дронов-камикадзе меньше предыдущих, поэтому россияне сейчас используют эти беспилотники более бережно.

Также Курсор информировал о том, что американский генерал высказался о возможном новом наступлении россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!