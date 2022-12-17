Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе – украинская разведка

О поставках иранских баллистических ракет в россию информации пока нет, но известно о предварительных договоренностях между странами и чрезвычайных усилиях, которые кремль прилагает для начала передачи.

Российские оккупанты получили от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. При этом известно, что при атаке 16 декабря по Украине эти беспилотники не использовались.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, очередная предоставленная Ираном партия дронов-камикадзе меньше предыдущих, поэтому россияне сейчас используют эти беспилотники более бережно.

«Это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием «Шахедов», она явно меньше. Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов «Шахеды» не использовались. Использовались все другие средства, все ракетное вооружение», — заявил Юсов.

Он также отметил, что о поставках иранских баллистических ракет в россию* информации пока нет, но известно о предварительных договоренностях между странами и чрезвычайных усилиях, которые кремль прилагает для начала передачи.

Как сообщал Курсор, Иран собирается ограничить дальность ракет, которые он планирует поставить россии для войны в Украине. Поставки в рф иранских баллистических ракет нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН и запустят механизм «отката», который вновь наложит санкции на Иран.

Четыре израильских чиновника заявили, что международное давление не смогло полностью удержать Иран от планов отправить ракеты в россию.

Ранее в Иране также рассматривали возможность передачи россии ракеты Zolfaghar с дальностью 700 километров, но сейчас якобы этот вопрос снят.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!