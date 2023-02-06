В Киеве может произойти землетрясение – сейсмолог

Сейсмолог Александр Кендзера утверждает, что в Украине могут произойти мощные землетрясения сразу в нескольких регионах страны.

Об этом сообщает УНН.

По его словам, это касается Киева и Крыма.

«Безусловно может быть (сильное землетрясение в Киеве – прим. ред.), все зависит от того, о каком землетрясении мы говорим. В частности эти землетрясения с очагами в зоне Вранча, с источниками в зоне Вранча, которая на территории Румынии. От этих землетрясений сейсмические волны подходят и вызывают колебания и в Киеве, и в *москве, и в санкт-петербурге. Люди помнят сильные землетрясения, которые были в зоне Вранча в 1977, 1986 и 1990 годах. Помнят, как в Киеве из высоких домов жители выбегали на улицу, потому что боялись, что их дома могут разрушиться», – сказал он.

Также Кендзера считает, что есть вероятность сильных землетрясений в Крыму, располагающем собственными сейсмоактивными зонами. В частности, речь идет о южном побережье. Эксперт рассказал, что там в 1927 году произошло мощное землетрясение, уничтожившее «фактически все побережье».

Он добавил, что землетрясения в Турции возникли в сейсмоактивном поясе, к которому относится и Украина. Также сейсмолог поделился советами касаемо того, как правильно действовать в случае сильного землетрясения.

«Все зависит от того, где вы находитесь, если вы находитесь в современном доме, который является сейсмостойким, то тогда вам не нужно никуда выходить. Если речь идет о панельных домах, которые могут сложиться так как это показали турецкие условия, то в таком случае с нижних этажей можно успеть убежать, если речь о высоких этажах, то вряд ли человек успеет за одну минуту собраться и выбежать», – поделился он.

Несмотря на трудность эвакуации из высоких этажей, эксперт говорит, что все равно необходимо стараться это сделать. Человек может получить травмы или погибнуть не только в случае обрушения дома, но и в случае падения различных предметов, которые, к примеру, неосмотрительно были поставлены на шкаф.

Ранее «Курсор» сообщал, ждет ли Израиль мощное землетрясение.

Также стало известно, что вследствие землетрясений в Турции и Сирии погибло уже более 2300 человек.

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