Официальный Киев отреагировал на ракетную атаку рф: Очередная агония террористов

По словам спикера украинского парламента, рф запускает десятки ракет по мирным городам, по гражданской инфраструктуре, по жилым домам, руководствуясь «осатаневшим стремлением все уничтожить и разрушить».

Новая массированная ракетная атака по Украине со стороны российской федерации* – это «очередная агония» российских террористов.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

«Так выглядит очередная агония бешеных террористов. Запустить десятки ракет по мирным городам, по гражданской инфраструктуре, по жилым домам, руководствуясь осатаневшим стремлением все уничтожить и разрушить. Все от бессилия и слабости. В итоге, это стремление уничтожит саму рф», — заявил Стефанчук.

По его словам, в праздничный день, когда у украинских семей была возможность собраться вместе, украинцы собираются в укрытиях.

«И по всей стране знаем, чего желаем государству-террористу. И это желание обязательно сбудется», — уверен председатель украинского парламента.

Как сообщал Курсор, утром в субботу, 14 января, в центре Киева прозвучали четыре взрыва. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева, на восточном берегу реки.

Кличко также добавил, что обломки ракеты упали в Голосеевском районе Киева, на западном берегу реки. Сейчас там вспыхнул пожар.

Глава Киевской области сообщил, что в результате утренней атаки на Киевщине повреждены 18 частных домов. По его словам, повреждены крыши и окна.