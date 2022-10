В Киеве ракетным ударом разрушено кафе израильской сети «Арома»

В понедельник, 10 октября, российские войска ударили ракетами по столице Украины и другим городам. В результате ракетного обстрела в Киеве, повреждения получило кафе израильской сети «Арома».

Об этом на своей странице в соцсети Twitter рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Он также опубликовал фотографию, на которой показаны разбитые в результате российской атаки стекла витрин, опрокинутая мебель и другие признаки нанесенного ущерба заведению. Это кафе находится на первом этаже бизнес-центра Eurasia на улице Жулянской.

Примерно в 100 метрах от «Аромы» находится еще один бизнес-центр 101 Tower, который также серьезно пострадал в результате взрыва ракеты.

Михаил Бродский прокомментировал массированный удар по Украине, назвав это «опасной эскалацией».

The Israeli Aroma Espresso Bar in #Kyiv was damaged yesterday, as a result of the Russian missile attacks against the Ukrainian capital. pic.twitter.com/yJ8dYlTT6p

— Michael Brodsky (@michael_brodsk) October 11, 2022