В Киеве ракетным ударом разрушено кафе израильской сети «Арома»

18:13, Сегодня
Новости СНГ
крылатая ракета фото
Фото: скриншот из Youtube

Речь идет о кафе «Арома», расположенной на первом этаже бизнес-центра Eurasia на улице Жулянской.

В понедельник, 10 октября, российские войска ударили ракетами по столице Украины и другим городам. В результате ракетного обстрела в Киеве, повреждения получило кафе израильской сети «Арома».

Об этом на своей странице в соцсети Twitter рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Он также опубликовал фотографию, на которой показаны разбитые в результате российской атаки стекла витрин, опрокинутая мебель и другие признаки нанесенного ущерба заведению. Это кафе находится на первом этаже бизнес-центра Eurasia на улице Жулянской.

Примерно в 100 метрах от «Аромы» находится еще один бизнес-центр 101 Tower, который также серьезно пострадал в результате взрыва ракеты.

Михаил Бродский прокомментировал массированный удар по Украине, назвав это «опасной эскалацией».

«Курсор» писал ранее, что в понедельник, 10 октября, российская федерация* нанесла по территории Украины массированный ракетный удар. «Прилеты» были зафиксированы во многих регионах, погибло 19 человек. Украинский Forbes подсчитал, в какую сумму стране-агрессору обошлась атака.

Еще мы писали, что в Офисе украинского лидера Владимира Зеленского отметили, что массированный обстрел украинских городов в понедельник, 10 октября, является военным преступлением. Всю россию и ее власти необходимо изолировать и создать трибунал.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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