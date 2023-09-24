В Киеве сгорел приют, где жили около 60 котов - шокирующие фото и видео

Есть информация, что место обитания животных взорвали умышленно.

В полиции Киева рассказали, сколько котов сгорели заживо во время недавнего пожара в столичном кошачьем приюте.

Об этом сообщили в пресс-службе.

Отметим, что вечером 23 сентября, в субботу, произошло возгорание в кошачьем приюте по адресу Заболотного, 76а (Голосеевский район, Киев). Была информация, что неизвестные умышленно взорвали приют, где на момент происшествия жили приблизительно 60 котов.

Установлено, что вследствие этого сгорели 7 животных. К счастью, других удалось спасти. Многие животных с ожогами доставили в ветклинику.

Правоохранители сейчас ведут следственные действия по этому случаю и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия. Также решается вопрос о внесении инцидента в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 УК Украины "Жестокое обращение с животными".

По словам владельцы Котобазы Натальи Петрушенковой, удалось спасти лишь немногих 4-лапых. Она рассказала, что до пожара она получала угрозы т неизвестных адресантов.

Очевидцы инцидента утверждают, что в самом начале взрыва слышали голос мужчины. По мнению местной жительницы Екатерины, речь может идти об умышленном поджоге.

Кроме этого, в сети появилось видео 18+, снятое на месте пожара:



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