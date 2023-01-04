В Киеве спрогнозировали время самых горячих боев против россиян

По словам главы ГУР, цель Украины — возвращение к границам 1991 года, которые признаны всеми субъектами международного права.

Украина планирует серьезное контрнаступление весной, тогда же будут проходить «горячие» бои с российскими оккупантами.

Об этом в интервью американскому телеканалу ABC News заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его прогнозам, бои будут «горячими» в марте, потому что Украина планирует серьезное наступление весной для освобождения территории государства от российских оккупационных войск.

«Это когда мы увидим большее освобождение территорий и нанесение поражения российской федерации*. Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — подчеркнул глава ГУР.

Как сказал Буданов, цель Украины, которой она достигнет, — это возвращение к границам 1991 года, которые признаны всеми субъектами международного права.

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.