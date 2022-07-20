Стало известно, почему армия россии отошла от Киева

После вторжения россии* в Украину российские войска отошли от киева.

Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам путина, на переговорах в Стамбуле стороны «фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать». Он добавил, что с целью «реализации этих договоренностей», армия россии отошла от Киева.

Также путин заявил, что власти Украины «не выполняют договоренности» и он не видит, что Киев готов к «мирному урегулированию».

«Для того чтобы создать эти условия для переговоров, наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от выполнения этих договоренностей, хотя они были практически достигнуты. Конечный результат зависит не от посредников, а от договаривающихся сторон исполнять договоренности. Мы видим, что такого желания у киевских властей нет», — сказал президент

При этом путин не стал озвучивать, какие именно договоренности Киев не захотел выполнять.

Переговоры по урегулированию ситуации в Украине начались 27 февраля. Представители Украины и россии провели несколько раундов очно и несколько раундов в режиме видеосвязи. В начале мая процесс был приостановлен. Пока нет никакой информации о возможном возобновлении переговоров.

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