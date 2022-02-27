В Киеве заявили, что информация о полном окружении города — ложь

Мэр Киева Виталий Кличко не говорил того, что Киев окружен.
Об этом рассказала его спикер Оксана Зиновьева в комментарии украинскому изданию НВ.
По словам Зиновьевой, Кличко действительно давал в воскресенье интервью изданию Associated Press. Однако мэр не говорил о том, что украинская столица полностью окружена российскими оккупантами, а потому жителей якобы невозможно эвакуировать.
«Некорректная история», — сказала Зиновьева.
Слова об окружении Киева она назвала манипуляцией.
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