В МИДе Украины рассказали, чего ожидают от переговоров

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что переговоры, о которых договорились Зеленский и Лукашенко, нужны в первую очередь для того, чтобы Киев услышал, что Кремль хочет сказать. Затем украинская делегация выскажет то, что она думает по этому поводу.
Что же касается приказа Владимира Путина о переводе ядерных сил в «особый режим боевого дежурства», Кулеба сказал, что это попытка поднять ставки перед переговорами. При этом глава МИДа Украины заявил, что даже в таких условиях Киев не сломается, Украина не боится.
«Мы готовы обсуждать то, как остановить войну и деоккупировать наши территории. Полная остановка», — заявил Кулеба.
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Еще напомним, что в мире проходят массовые демонстрации в поддержку Украины.
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